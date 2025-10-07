В Новороссийске сократилась перевалка зерна и нефтепродуктов

Объем перевалки грузов в портах юга России, включая Новороссийск, по итогам восьми месяцев 2025 года снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росморпорта.

Всего через порты Черного, Азовского и Каспийского морей было перевалено 170,7 млн т грузов против 189,2 млн т годом ранее. Перевалка нефтепродуктов в экспортном направлении составила 27,8 млн т (–2,1% год к году). При этом мощность терминалов региона позволяет обрабатывать до 84,3 млн т нефтепродуктов ежегодно. Крупнейшие объекты — порты Туапсе (27 млн т) и Новороссийска (24,8 млн т).

Наиболее заметное снижение наблюдается в сегменте зерновых. По данным Росморпорта, перевалка зерна в портах Новороссийска, Туапсе, Тамани, Таганрога и других портов юга сократилась на 51,5%. В июне объем перевалки составил 1,3 млн т (–75%), в июле — 2,9 млн т (–41,5%), в августе — 5,8 млн т (–16,5%). Основной причиной спада в Росморпорте назвали обнуление экспортной квоты на зерно в первом полугодии 2025 года.

Екатерина Голубева