В Анапе службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий все городские службы Анапы переведены в режим повышенной готовности. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в мэрии города.

По данным управления гражданской обороны и защиты населения, с 8 по 20 октября в регионе ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Начальник управления Алексей Кишкинов отметил необходимость оперативной очистки ливневых канализаций в районах, подверженных риску подтоплений.

Заместитель председателя Совета города Игорь Филимонов поручил коммунальным службам в течение суток проверить работоспособность генераторов, насосного оборудования и аварийной техники, провести инструктажи и назначить ответственных дежурных.

Руководителям предприятий рекомендовано привести в готовность средства для откачки воды и принять меры по предотвращению подтоплений подведомственных объектов.

Екатерина Голубева