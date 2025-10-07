В Новороссийске до конца года заработает Единый центр оперативного реагирования

В Новороссийске до конца 2025 года начнет работу Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР), который станет частью регионального аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

ЕЦОР будет обеспечивать органы власти и предприятия оперативной и достоверной информацией о ситуации на территории муниципалитета. Основная задача центра — аналитическая поддержка для принятия управленческих решений, а также предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил исполняющий обязанности министра гражданской обороны и ЧС Кубани Сергей Штриков, подобные центры в этом году появятся еще в семи муниципалитетах Азово-Черноморского побережья — в Анапе, Геленджике, Туапсе, Темрюке, Ейске, Приморско-Ахтарске и Горячем Ключе. По его словам, выбор этих территорий обусловлен «комплексом рисков и высокой курортной нагрузкой».

Отдельное внимание уделяется интеграции систем видеонаблюдения социально значимых объектов — школ, детских садов и больниц — в муниципальные системы АПК «Безопасный город». В дальнейшем все муниципальные центры будут подключены к единой региональной платформе, что позволит правоохранительным органам повысить скорость и точность реагирования на инциденты.

Екатерина Голубева