Арендатор пляжа Алексино обязан снести вышки на территории Суджукской лагуны

Октябрьский райсуд Новороссийска удовлетворил иск министерства природных ресурсов Краснодарского края и обязал ООО «Лилия-Р», арендующее пляж Алексино, снести две незаконно установленные металлические вышки высотой восемь метров. Конструкции расположены на территории памятника природы регионального значения Суджукская лагуна. За невыполнение решения в срок компания заплатит министерству 10 тыс. руб. неустойки за каждый день просрочки.

Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», ООО «Лилия-Р» обустроило пляж со стороны открытого моря, установив восьмиметровые вышки на металлические опоры размером 2,6 на 2,6 метра. Работы велись в двух точках охраняемой зоны без согласования с министерством природных ресурсов.

Компания обращалась в ведомство с просьбой согласовать работы по монтажу конструкций на земельном участке в границах памятника природы. Министерство отказало в согласовании.

Поданным природоохранного ведомства, Суджукская лагуна создана для сохранения морской лагуны и косы в черте города, которые служат местом зимовки водоплавающих птиц и нагула рыбы. По паспорту памятника природы на этой территории разрешена регламентированная рекреация с обустройством пляжей со стороны моря, но только на основании проекта с положительным заключением государственной экологической экспертизы.

Министерство указало, что действия арендатора нарушают режим особой охраны и могут привести к деградации экосистем, истощению природных ресурсов и другим негативным изменениям среды. Это нарушает права граждан на благоприятную экологию, что стало основанием для подачи иска в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Лия Пацан