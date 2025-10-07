В Новороссийске до конца 2025 года заменят около 10 км сетей водоснабжения

В Новороссийске обсудили реализацию и планы мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. До конца 2025 года работы запланированы на 27 объектах, что предполагает замену порядка 10 тыс. м инженерных сетей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

На данный момент заключено 26 муниципальных контрактов: 21 — на ремонт водопроводных сетей и пять — на обновление приборов учета. С начала года заменено 7322 м водоводов, что составляет 33,6% годового плана. Только в текущем году обновлено 3768 м трубопроводов.

«Параллельно с этим, "Водоканал" активно реализует инвестиционную программу, охватывающую восемь проектов. Один из них – реконструкция системы обеззараживания на водопроводной насосной станции,которая успешно завершена. По четырем другим проектам строительно-монтажные работы также завершены, и сейчас идет процесс оформления необходимой документации», — отметил господин Кравченко.

Особое внимание уделяется реконструкции системы тепло-, газо- и водоснабжения первой и второй очереди от улицы Магистральной до Кутузовской. Реализация всех мероприятий, по оценке администрации, позволит снизить потери воды примерно на 12% — более чем на 5 тыс. куб. м в год. Кроме того, продолжается установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах: ими оснащено свыше 1 тыс. зданий, до конца года планируется установить еще 185 приборов.

Екатерина Голубева