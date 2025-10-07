Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На форуме «Биопром» в Геленджике обсудили оценку эффективности промышленности края

В Геленджике в рамках форума «Биопром» прошла сессия Минпромторга России, посвященная актуализации методики оценки эффективности деятельности регионов в промышленной сфере. Об этом сообщи в администрации Краснодарского края.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае развитие промышленной инфраструктуры идет в условиях ограниченных ресурсов. Помимо сети промпарков и промтехнопарков, с 2024 года по поручению губернатора начали работу по вовлечению в оборот промышленных земель, не используемых либо используемых не по назначению»,— заявил исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Господин Хмелько также предложил категорировать эту работу и учитывать ее результаты в рейтинге эффективности. Также было отмечена важность отражения вкладов регионов в реализацию национальных проектов технологического лидерства и повышение производительности на предприятиях.

В обсуждении также приняли участие заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Владимир Мостовой и представители около 40 региональных ведомств и промышленных предприятий.

Екатерина Голубева

