Главные новости за 6 октября. Ростов-на-Дону и область

Минтранс должен до конца 2025 года проработать вопрос строительства западного обхода Новочеркасска с возможностью привлечения средств федерального бюджета. Стоимость разработки проекта этого обхода составит 61 млн. руб., само же строительство оценили в 6,7 млрд руб.

Клиенты Ростовводоканала — физические лица и компании — не будут обязаны перезаключать договоры после передачи предприятия в собственность государства.

В социальных объектах северной части Ростовской области включили отопление. Отопительный сезон начался со школ, детских садов, больниц в девяти муниципалитетах региона.

Срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова продлили на месяц — до 5 ноября включительно.

В связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется маршрут следования пригородных поездов Ростов — Зимовники 7, 13, 15, 21 и 29 октября.

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочной конструкции в школе №4 в Сальске.