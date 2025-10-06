Арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова продлили до 5 ноября

Срок содержания под стражей бывшего первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова продлили на месяц — до 5 ноября включительно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, обвинение экс-советнику губернатора связано с делом министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. Якобы господин Гончаров причастен к выдаче субсидий предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. Ущерб бюджету мог составить 156 млн руб.

Мария Хоперская