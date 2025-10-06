Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезд Ростов — Зимовники изменит маршрут из-за ремонта путей

В связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется маршрут следования пригородных поездов Ростов — Зимовники 7, 13, 15, 21 и 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд №6820 сообщением Ростов — Зимовники будет ходить в эти дни по маршруту Ростов — Сальск, отправлением со станции Ростов в 7:28 и прибытием в Сальск в 11:09.

Поезд № 6819 сообщением Зимовники — Ростов будет отходить от станции Сальск в 15:55 и прибывать в Ростов в 19:14

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все