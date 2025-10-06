Абонентам Ростовводоканала не придется перезаключать договоры после национализации

Клиенты Ростовводоканала — физические лица и компании — не будут обязаны перезаключать договоры после передачи предприятия в собственность государства. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

По информации ведомства, АО «Ростовводоканал» продолжает работать в обычном режиме и обеспечивает водоснабжение и водоотведение для жителей и предприятий Ростова-на-Дону, Батайска, а также населенных пунктов Азовского, Аксайского и Мясниковского районов области. Сейчас рассматривается вопрос о передаче 74,9 % акций компании, обращенных в доход России, в собственность Ростовской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Тверской районный суд Москвы 22 сентября 2025 года принял решение о возвращении Ростовводоканала государству. Согласно постановлению, в доход России необходимо обратить более 116 млн обыкновенных именных бездокументарных акций предприятия. Решение предписывает списать 74,85% акций со счета АО «Евразийский» и зачислить их на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Валентина Любашенко