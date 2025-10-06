На Дону определи два варианта обхода к ОЭЗ «Ростовская»

На заседании совета по инвестициям обсудили варианты северного и западного обходов Новочеркасска, направленных на разгрузку города от большегрузов и улучшение доступности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ростовская». Об этом сообщает пресс-служба главы региона Юрия Слюсаря.

По поручению главы региона, Минтранс должен до конца 2025 года проработать вопрос строительства западного обхода Новочеркасска с возможностью привлечения средств федерального бюджета. Стоимость разработки проекта этого обхода составит 61 млн. руб., само же строительство оценили в 6,7 млрд руб.

«Понятно, что все сразу сделать не получится, вряд ли найдем средства на реализацию в полном объеме всех проектов. Но нужно выбрать приоритеты и до 2030 года реализовать один проект из этого перечня»,— цитирует ведомства слава губернатора.

Северный обход протяженностью 12 км соединит федеральную трассу М-4 «Дон» с автодорогой Новочеркасск — Каменоломни, что позволит значительно сократить расстояние и время в пути до аэропорта «Платов», а также обеспечит связь с северным обходом Ростова-на-Дону с выходом на Таганрог и Донецкую Народную Республику, и въезд в Ростовскую ОЭЗ с северной стороны.

Второй вариант подъезда к ОЭЗ предполагает строительство западного обхода Новочеркасска длиной около 8 км. Этот проект важен тем, что сейчас весь транзитный транспорт, включая грузовой, проходит через центр города.

Отмечается, что для строительства этого обхода потребуется модернизация нескольких городских дорог и строительство новых магистралей. Западный обход соединит все значимые предприятия города и будет способствовать развитию ОЭЗ.

Наталья Белоштейн