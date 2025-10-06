В школах и больницах на севере Ростовской области включили отопление

В социальных объектах северной части Ростовской области включили отопление. Отопительный сезон начался со школ, детских садов, больниц в девяти муниципалитетах региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Отопление включили в Боковском, Верхнедонском, Зимовниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Чертковском муниципальных образованиях.

Решение о досрочном запуске отопления приняли из-за устойчивого снижения температуры воздуха. В жилые дома тепло поступит после установления стабильной холодной погоды, когда среднесуточная температура не превысит восьми градусов в течение пяти дней подряд.

Мария Хоперская