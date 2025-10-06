Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения потолка в школе Сальска

Глава Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолочной конструкции в школе №4 в Сальске. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Фото: пресс-служба администрации Сальского района

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», потолок обрушился во время урока 3 октября. Пострадавших в происшествии нет. Потолок отремонтировали в тот же день.

По информации администрации муниципалитета, последний раз объект ремонтировали в 2006 году. В 2027 году запланировано комплексное обследование здания.

Наталья Белоштейн

