Главные новости за неделю 29–5 октября. Кавказ

Директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» получили обвинения после аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе.

В Северной Осетии — Алании задержали главу Росгвардии генерала Валерия Голоту. Предположительно, его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Владимир Кий, ушедший 10 сентября 2025 года с поста начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, получил новую должность в Самарской области. 30 сентября губернатор региона Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании о назначении Владимира Кия заместителем председателя правительства Самарской области с функцией взаимодействия с органами безопасности.

Начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Михаил Надежин и его заместитель по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев задержаны по делу о взятке. Михаил Надежин подозревается в получении 2 млн рублей, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В Ставрополе утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы по факту убийства четырехмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. В ходе следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

В селе Унцукуль республики Дагестан около школы произошла перестрелка с участием местных жителей, трое получили ранения. По данным очевидцев, конфликт возник между группой односельчан, которые пытались уладить старую ссору, наведавшись к своему знакомому, проживающему в нескольких метрах от школы. Разговор быстро перерос в драку, затем — в стрельбу.

Крупный бизнесмен из Дагестана Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в организации убийства, совершенного в 2004 году. Жертвой стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль, который курировал банкротство столичных аэропортов. Таль был застрелен в центре Москвы и скончался в больнице несколько часов спустя. Следствие также связывает Ибрагима Сулейманова со смертью председателя профсоюзного комитета авиаслужб Геннадия Борисова в 1999 году.

Ставропольское УФАС выявило нарушения в документации администрации Новоселицкого округа по закупке на благоустройство парка стоимостью 49 млн руб. Торги проводились для обустройства парковой зоны в селе Новоселицком.

На строительство и развитие глэмпингов в Ставропольском крае выделили 112,5 млн руб. Деньги поступят в два этапа. В этом году регион получит более 22 млн руб., а в 2026 году — 90,5 млн руб. Средства направят на возмещение затрат при реализации проектов — приобретение и монтаж.