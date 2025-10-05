На развитие глэмпинга в Ставропольском крае выделили 112,5 млн рублей

На строительство и развитие глэмпингов в Ставропольском крае выделили 112,5 млн руб. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Деньги поступят в два этапа. В этом году регион получит более 22 млн руб., а в 2026 году — 90,5 млн руб. Средства направят на возмещение затрат при реализации проектов — приобретение и монтаж.

Инвесторы Ставропольского края уже могут получить участки в аренду без проведения торгов для строительства глэмпингов.

Мария Хоперская