В КБР предъявили обвинения руководству канатки на Эльбрусе

Директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус» получили обвинения после аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, пишет ТАСС.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Следствие считает, что они нарушили требования безопасности при обслуживании канатки. Суд арестовал семь объектов недвижимости обвиняемых и отправил их под стражу.

Инцидент произошел 12 сентября около 15:30 на участке с шестой опорой: трос сошел с балансира, подвесные кресла с людьми упали на скалы. Погибли три человека, ещё 11 получили травмы разной степени тяжести. На момент аварии на канатной дороге находились 37 человек, 35 удалось эвакуировать. Пострадавшими занимались шесть медицинских бригад.

Предварительная версия случившегося — техническая неисправность или износ троса, однако собственники канатки эту причину опровергли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверки.

Станислав Маслаков