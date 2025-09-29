В Северной Осетии задержали главу Росгвардии Валерия Голоту

В Северной Осетии — Алании задержали главу Росгвардии генерала Валерия Голоту. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Предположительно, его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Валерий Голота — уроженец Минеральных Вод. В 1988 году окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище им. С.М. Кирова. В 2003 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности юриста. Главой управления Росгвардии по Северной Осетии Голоту назначили в сентябре 2021 года.

Мария Хоперская