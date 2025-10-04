Администрация Новоселицкого округа нарушила закон о закупках на 49 млн рублей

Ставропольское УФАС выявило нарушения в документации администрации Новоселицкого округа по закупке на благоустройство парка стоимостью 49 млн руб. Торги проводились для обустройства парковой зоны в селе Новоселицком. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу на действия органа местного самоуправления. В ходе проверки специалисты установили, что документация содержит формулировки, которые участники торгов трактуют двояко.

В частности, для качелей-балансиров указана характеристика «соответствие», но не приведены конкретные стандарты или требования, которым должна отвечать продукция. В описании лавочек и парковых скамей содержится требование о предоставлении пошаговой инструкции по сборке и списка необходимых инструментов.

При этом проект контракта предусматривает доставку изделий в собранном виде. Такие требования создают излишние барьеры для участников и не несут практической нагрузки.

Подобные недостатки мешают потенциальным участникам подготовить полноценные заявки, что угрожает справедливой конкуренции в торгах.

Заказчик получил предписание об устранении выявленных нарушений. Должностным лицам администрации, допустившим эти нарушения, грозят штрафы.

Тат Гаспарян