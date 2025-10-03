В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова по делу об убийстве
Крупный бизнесмен из Дагестана Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в организации убийства, совершенного в 2004 году, пишет ТАСС.
Жертвой стал глава Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгий Таль, который курировал банкротство столичных аэропортов. Таль был застрелен в центре Москвы и скончался в больнице несколько часов спустя. Следствие также связывает Ибрагима Сулейманова со смертью председателя профсоюзного комитета авиаслужб Геннадия Борисова в 1999 году.
Два дня назад задержали предполагаемого исполнителя убийства, после чего вышли на заказчика. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета при поддержке МВД и ФСБ.