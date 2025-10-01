Жительницу Ставрополя обвинили в убийстве четырехмесячной дочери

В Ставрополе утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы по факту убийства четырехмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Установлено, что вечером 10 февраля 2025 года в одном из многоквартирных домов города обвиняемая, раздраженная плачем своей четырехмесячной дочери, задушила ее подушкой. Вернувшийся с работы отец ребенка сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

«В ходе следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась»,— отметили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн