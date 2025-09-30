Вместе с начальником ГУ МЧС по КБР задержали его заместителя

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, генерал-майор Михаил Надежин, и его заместитель по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев задержаны по делу о взятке, пишет ТАСС.

Михаил Надежин подозревается в получении 2 млн рублей, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Задержание произошло утром 30 сентября 2025 года, одновременно проведены обыски по месту его жительства и работы.

Хасан Аппоев, занимающий должность заместителя с июля 2016 года и награжденный ведомственными медалями, задержан вместе с начальником и проходит следственные действия. Также задержан предполагаемый взяткодатель — предприниматель Анзор Ногмов.

Станислав Маслаков