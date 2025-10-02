ТАСС: во время перестрелки в Дагестане ранены трое

В селе Унцукуль республики Дагестан около школы произошла перестрелка с участием местных жителей, трое получили ранения, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным очевидцев, конфликт возник между группой односельчан, которые пытались уладить старую ссору, наведавшись к своему знакомому, проживающему в нескольких метрах от школы. Разговор быстро перерос в драку, затем — в стрельбу.

В ходе столкновения участники достали травматическое оружие и открыли огонь. Дети в результате инцидента не пострадали. Трое взрослых получили ранения разной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. Все участники конфликта задержаны полицией, с ними ведутся следственные действия. СУ СК по Дагестану проводит доследственную проверку. Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Станислав Маслаков