Главные новости за 4 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Минобороны России сообщило о перехвате 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ходе ночной атаки. Из этого числа 15 дронов были сбиты над территорией Крыма и еще два — над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. 5 октября ожидаются ливни в сочетании с грозой и ветром до 20–22 м/с.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил о результатах проверки качества морской воды на курортах региона. Исследования проводились в рамках социально-гигиенического мониторинга за истекший период 2025 года.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений. Прокурором утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), предусматривающей ответственность за причинение ущерба в особо крупном размере.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали в Казани 34-летнего жителя Красноармейского района, подозреваемого в масштабной мошеннической схеме. Оперативные мероприятия проводились совместно с коллегами из Татарстана в рамках командировки.

В Приморско-Ахтарском районе Кубани завершена проверка исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам мероприятий прокуратура выявила нарушения в работе органов местного самоуправления, связанные с освоением бюджетных субвенций.