Более 10 детей-сирот получили квартиры после проверки прокуратуры Кубани

В Приморско-Ахтарском районе Кубани завершена проверка исполнения законодательства об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам мероприятий прокуратура выявила нарушения в работе органов местного самоуправления, связанные с освоением бюджетных субвенций, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В 2025 году муниципалитет получил 41 млн руб. на приобретение квартир для лиц данной категории, однако необходимые меры для своевременного использования средств предприняты не были. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы района. По результатам рассмотрения были проведены конкурсные процедуры по закупке жилья.

Сегодня 11 гражданам из числа детей-сирот предоставлены благоустроенные квартиры. Надзорное ведомство отмечает, что ситуация взята на контроль, а исполнение законодательства в данной сфере продолжит проверяться.

«Ъ-Кубань» писал, что власти Краснодарского края планируют приобрести в 2025 году 1,2 тыс. квартир для детей-сирот, на эти цели направлено 4,9 млрд руб. На начало 2025 года в очереди на получение жилья стоят свыше 10 тыс. детей-сирот, около 2,5 тыс. из которых прибыли из других регионов.

Мария Удовик