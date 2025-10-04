На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и грозы

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Краснодарский ЦГМС уточняет, что 4 октября в регионе сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. В предгорных районах ночью и утром возможен туман. Скорость ветра составит 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 12–14 м/с, а в отдельных районах ночью и утром — 15–18 м/с.

По прогнозу синоптиков, 5 октября ожидаются ливни в сочетании с грозой и ветром до 20–22 м/с. Предупреждение не распространяется на Сочи.

На черноморском побережье в этот день также сохранится переменная облачность без осадков. Порывы ветра днем могут достигать 15–20 м/с.

Анна Гречко