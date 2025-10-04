На Черноморском побережье Кубани подтвердили соответствие воды санитарным нормам

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю сообщил о результатах проверки качества морской воды на курортах региона. Исследования проводились в рамках социально-гигиенического мониторинга за истекший период 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По информации ведомства, всего проведено 40,8 тыс. лабораторных анализов. Из них 32 тыс. приходятся на микробиологические исследования, 5,6 тыс. — на санитарно-химические, 2 тыс. — на паразитологические и 1,1 тыс. — на вирусологические.

По итогам проверок отклонений от установленных санитарных норм не зафиксировано. В Роспотребнадзоре отметили, что качество морской воды на побережье Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Ейска и Приморско-Ахтарска полностью соответствует действующим требованиям.

«Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца танкера «Волгонефть-239» и привлек к делу администрации Анапы страховую компанию ООО «Абсолют страхование» в качестве третьего лица. Иск мэрии Анапы предъявлен владельцам и фрахтователям затонувших в Керченском проливе танкеров, сумма исковых требований за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов составляет 545,9 млн руб.

Мария Удовик