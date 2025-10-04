Краснодарские оперативники задержали подозреваемого в хищении 50 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали в Казани 34-летнего жителя Красноармейского района, подозреваемого в масштабной мошеннической схеме. Оперативные мероприятия проводились совместно с коллегами из Татарстана в рамках командировки, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленник, работая в финансовом учреждении, воспользовался доступом к автомобилям, переданным банку должниками в счет погашения кредитов. Он привлек частных инвесторов, обещая регулярные выплаты процентов за предоставленные средства. Получив от потерпевших значительные суммы, подозреваемый выкупал автомобили по заниженной цене, а затем реализовывал их дороже, оставляя прибыль в собственном распоряжении.

Впоследствии подозреваемый прекратил контакты с инвесторами и не вернул им вложенные деньги и обещанные проценты. По данным полиции, действия нарушителя привели к ущербу более чем для 20 человек на сумму свыше 50 млн руб.

Следственное подразделение УМВД России по Краснодару возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

«Ъ-Кубань» писал, что Четвертый кассационный суд в Краснодаре подтвердил приговор бывшему следователю Артуру Чернову, осужденному на три с половиной года за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он был задержан в декабре 2023 года после того, как предложил взятку за смягчение наказания в деле о хищении средств дольщиков.

Мария Удовик