Жителя Новороссийска осудят за ущерб лесному фонду на 1,5 млн рублей

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Новороссийска, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений. Прокурором утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), предусматривающей ответственность за причинение ущерба в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Материалы дела были собраны в ходе проверки соблюдения лесного законодательства на территории Новороссийского лесничества, в частности Гостагаевского участкового лесничества. Следствие установило, что незаконная вырубка деревьев привела к ущербу, нанесенному Российской Федерации, в размере 1,5 млн руб.

Сейчас дело передано для рассмотрения по существу в Приморский районный суд Новороссийска.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной рубке леса, которая нанесла ущерб лесному фонду на сумму более 183 млн руб. Один из фигурантов продолжил преступную деятельность в 2024 году, спилив 148 дубов и 10 грабов, что привело к дополнительному ущербу свыше 83 млн руб.

Мария Удовик