Ночью над Крымом и Черным морем сбили 17 украинских БПЛА

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о перехвате 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ходе ночной атаки. Из этого числа 15 дронов были сбиты над территорией Крыма и еще два — над акваторией Черного моря.

Системы ПВО также отразили удары в других регионах. В Брянской области уничтожено 27 аппаратов, в Волгоградской — 16, в Курской — 15, в Ростовской — 11, в Воронежской — 10, в Белгородской — восемь, в Ленинградской — шесть, в Калужской — четыре, в Новгородской — два, в Смоленской — один.

Всего в результате применения дежурных средств противовоздушной обороны зафиксировано 117 пораженных целей.

«Ъ-Кубань» писал, что сегодня в акватории морского порта Новороссийска уничтожат неразорвавшийся безэкипажный катер, оставшийся после атаки на город 24 сентября. Ликвидация пройдет между причалом №5 нефтегавани Шесхарис и восточным молом военной гавани, с расчетно-опасным радиусом до 1,8 тыс. м для людей на воде.

