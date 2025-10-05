Главные новости недели в Нижегородской области к 5 октября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Горячев (слева) и Юрий Шалабаев (справа)

Сергей Горячев (слева) и Юрий Шалабаев (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Юрия Шалабаева переизбрали мэром Нижнего Новгорода. На первом заседании гордумы I созыва его кандидатуру поддержали 36 депутатов. Против проголосовал новый депутат от ЛДПР Иван Корниенко, воздержались Ирина Молькова из этой же партии и единственный представитель «Новых людей» Жанна Скворцова. Второй кандидат на пост мэра — бывший замначальника городского УМВД Сергей Горячев — набрал три голоса.

Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана обвинили в получении 55 млн руб. взятки при расселении аварийного фонда. Следствие полагает, что чиновник в 2022 году получил деньги за покровительство подрядчику по строительству муниципального жилья. Илья Штокман отказался давать показания и вину не признал.

Центробанк утвердил выпуск тысячерублевой купюры с нижегородским «Метеором» на одной из сторон. Концептуальный дизайн обновленной банкноты одобрил совет директоров. Сейчас художники ЦБ РФ и Гознака работают над эскизным проектом новой купюры. На второй ее стороне будут изображения Нижнего Новгорода, утвержденные в 2023 году.

Нижегородский водоканал ремонтирует сети в Холодном переулке

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Нижегородский водоканал ликвидировали как юрлицо. Монополист Нижнего Новгорода в сфере водоснабжения и водоотведения окончательно вошел в состав городского теплоснабжающего АО «Теплоэнерго».

Электросуда «Москва 2.0» и «Фонтанка» запустит «Водоходъ» в Нижнем Новгороде в 2026 году. Первое рассчитано на 130–200 пассажиров, второе — на 80. Оба судна производит верфь «Эмпериум».

Защита бывшего спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева попросила вернуть его уголовное дело прокурору. Адвокаты полагают, что написавший заявление заместитель гендиректора АПЗ по безопасности Дмитрий Кониченко не имел соответствующих полномочий: «Написать заявление был вправе только генеральный директор предприятия».

Рабочие порта во время погрузочных работ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Грузовой мультимодальный порт на Бору планируют строить по концессии. Он станет частью особой экономической зоны «Кулибин». Потенциальными концессионерами в областном правительстве назвали структуры Росатома и транспортную группу FESCO в контуре управления госкорпорации. Вложения в причальную инфраструктуру с зерновым хабом оцениваются в 11 млрд руб.

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин попросился на условно-досрочное. Он отбывает срок за получение взятки в форме услуги и соучастие в похищении человека. Из десяти лет Олег Сорокин отсидел почти восемь. Ходатайство защиты об УДО рассмотрят в середине октября.