Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин попросился на условно-досрочное

В середине октября в Омске рассмотрят судебное ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного экс-главы МСУ Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Он был арестован в декабре 2017 года. Впоследствии его осудили на десять лет заключения колонии строгого режима за получение взятки в форме услуги и соучастие в похищении человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Известный предприниматель и бывший нижегородский депутат сейчас отбывает наказание в исправительной колонии №6 Омска. Из десяти лет по приговору он отсидел почти восемь. Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Сорокин перед этапированием в Сибирь сидел в колониях Кировской области и Мордовии, где получал взыскания за нарушения режима. Поэтому в 2024 году мордовский суд отказал осужденному в замене неотбытого срока на исправительные работы. В омской колонии, по словам источников «Ъ», условия содержания бывшего главы Нижнего Новгорода ухудшились по сравнению с предыдущими учреждениями ФСИН. Он отбывает наказание в стесненной обстановке с курящими соседями, часто лишен возможности делать гимнастику для поддержания здоровья. Судя по судебной картотеке, Олег Сорокин также подал заявление к УФСИН по Омской области и казначейству о взыскании морального вреда, причиненного ненадлежащими условиями содержания.

Что касается ходатайства Олега Сорокина об УДО, суд должен заслушать и мнение потерпевшего Александра Новоселова. Его в 2004 году сотрудники уголовного розыска МВД совместно с предпринимателем насильно вывозили в лес в рамках «оперативного эксперимента» (позже это оперативно-разыскное мероприятие суд признал преступлением). Александр Новоселов рассказал «Ъ-Приволжье», что уже направил в омский суд свои возражения против освобождения Олега Сорокина. «Он вину в содеянном не признал и не признает, не извинился передо мной. Когда шел его судебный процесс, то Сорокин меня оскорблял, насмехался надо мной. Я считаю, что ему мало дали, надо было добавить»,— сообщил потерпевший.

Иван Сергеев