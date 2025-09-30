ЦБ РФ утвердил выпуск купюры с нижегородским «Метеором» на одной из сторон

Центробанк утвердил дизайн новой купюры номиналом 1 тыс. руб., на одной стороне которой будет изображено скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила на заседании консультативного совета 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» у причала в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Три судна на подводных крыльях «Метеор 120Р» у причала в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По ее словам, концептуальный дизайн обновленной банкноты одобрил совет директоров. Сейчас художники ЦБ РФ и Гознака работают над эскизным проектом новой купюры. На второй ее стороне будут изображения Нижнего Новгорода, утвержденные в 2023 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине октября 2023 года ЦБ представил новые купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты был изображен Нижний Новгород. На оборотной в числе прочих достопримечательностей Казани и Уфы художники изобразили Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан. Здание расположено в бывшей церкви, но на ее куполе не нарисовали крест.

После критики со стороны РПЦ ЦБ РФ остановил выпуск тысячной купюры объявил голосование за символ для оборотной стороны банкноты. За нижегородский «Метеор 120Р» проголосовали 147,9 тыс. человек.

«Метеор 120Р», который будет изображен на купюре, выпускается нижегородским Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Алексеева.

Андрей Репин