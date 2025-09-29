Юрия Шалабаева вновь избрали мэром Нижнего Новгорода

Главой Нижнего Новгорода вновь избран Юрий Шалабаев. Вопрос решался открытым рейтинговым голосованием на первом заседании гордумы 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дума выбирала из двух кандидатур, предложенных губернатором Глебом Никитиным. В конкуренты действующему мэру глава региона предложил бывшего замначальника городского УМВД Сергея Горячева.

Оба кандидата выступили с презентациями своего видения развития города. Депутаты задали каждому по несколько вопросов. В поддержку господина Шалабаева публично высказались фракции КПРФ, «Единая Россия» и замгубернатора Андрей Гнеушев.

За кандидатуру Юрия Шалабаева проголосовали 36 депутатов, против один и двое воздержались. За Сергея Горячева проголосовали три депутата, против — 23, четверо воздержались.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее гордума досрочно прекратила первый срок полномочий Юрия Шалабаева — в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа главы обоих муниципалитетов должны уйти в отставку. Нижегородскому мэру до планового окончания срока оставалось чуть более месяца.

Ирина Швецова