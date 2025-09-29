Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрия Шалабаева вновь избрали мэром Нижнего Новгорода

Главой Нижнего Новгорода вновь избран Юрий Шалабаев. Вопрос решался открытым рейтинговым голосованием на первом заседании гордумы 29 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дума выбирала из двух кандидатур, предложенных губернатором Глебом Никитиным. В конкуренты действующему мэру глава региона предложил бывшего замначальника городского УМВД Сергея Горячева.

Оба кандидата выступили с презентациями своего видения развития города. Депутаты задали каждому по несколько вопросов. В поддержку господина Шалабаева публично высказались фракции КПРФ, «Единая Россия» и замгубернатора Андрей Гнеушев.

За кандидатуру Юрия Шалабаева проголосовали 36 депутатов, против один и двое воздержались. За Сергея Горячева проголосовали три депутата, против — 23, четверо воздержались.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее гордума досрочно прекратила первый срок полномочий Юрия Шалабаева — в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа главы обоих муниципалитетов должны уйти в отставку. Нижегородскому мэру до планового окончания срока оставалось чуть более месяца.

Ирина Швецова