С депутатским свидетельством

«Ъ-Приволжье» стали известны подробности уголовного дела бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода, участника СВО Ильи Штокмана. Его обвинили в получении взятки в размере 55 млн руб. при расселении аварийного фонда. Следствие полагает, что чиновник в 2022 году получил деньги за покровительство подрядчику по строительству муниципального жилья. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что Илье Штокману заплатил бывший депутат-застройщик, который якобы покупал строительный бизнес его супруги, оцененный в 150 млн руб. Суммой, эквивалентной предполагаемому размеру взятки, застройщик частично оплатил покупку организации. Экс-чиновник отказался от дачи показаний и вину не признал.

Илья Штокман, которого обвинили в коррупции, пока не дает показания следствию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Приволжье», бывший первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман, арестованный по решению Московского районного суда, решил не свидетельствовать против себя и не давать показаний следствию, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. По данным регионального управления СКР, экс-чиновнику как единственному подрядчику инкриминировали получение особо крупной взятки в размере 55 млн руб. от строительной компании за покровительство при заключении с ней муниципальных контрактов. Речь идет о договорах на строительство домов по региональной программе переселения граждан из ветхого аварийного фонда на 2019–2023 годы, уточнили в нижегородском управлении ФСБ.

На кадрах оперативной съемки видно, как оперативники распиливают два изъятых при обыске сейфа и достают из них пачки пятитысячных купюр. Также у Ильи Штокмана были изъяты деньги в иностранной валюте и фишки из казино в Сочи, где он был задержан.

Информированные источники «Ъ-Приволжье» утверждают, что деньги в 2022 году бывшему чиновнику передавал бывший депутат думы Нижнего Новгорода — якобы переданная сумма была не взяткой за покровительство застройщику, а частью платежа за покупку строительного бизнеса, подконтрольного жене Ильи Штокмана. Бизнес была оценен в 150 млн руб. Часть денег была выплачена покупателем напрямую, а остаток погашен «по корявой, но не криминальной схеме» — путем перевода со счетов компаний, занимавшихся строительством жилья для расселения аварийного фонда, рассказал собеседник издания.

Эти деньги следствие посчитало взяткой от застройщика, которого задержали для дачи показаний и, получив показания на Илью Штокмана, перевели в статус свидетеля по уголовному делу.

Защита Ильи Штокмана воздержалась от комментариев по поводу его уголовного преследования. Следствие устанавливает все обстоятельства по делу, видимо, предполагая, что взятка была закамуфлирована под продажу бизнеса, и проверяет Илью Штокмана на причастность к другим возможным преступлениям.

Защита обвиняемого чиновника обжаловала решение о его аресте.

Напомним, Илья Штокман пришел на службу в администрацию Нижнего Новгорода в 2020 году. За год до этого он стал финалистом федеральной программы «Лидеры России». В мэрии он в статусе первого заместителя мэра курировал блок экономики и предпринимательства и за расселение аварийного фонда не отвечал. В 2022 году Илья Штокман отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. При этом должность первого заместителя мэра за ним долгое время сохранялась. В конце августа текущего года он уволился из мэрии, а в сентябре силовики задержали его в Сочи и доставили в Нижний Новгород.

Отметим, Илья Штокман не первый управленец городской администрации, кого обвинили в коррупции. В мае 2024 года за 10-миллионную взятку на пять лет заключения был осужден бывший директор городского департамента строительства Дмитрий Горбунов. Он признался в получении мзды при выборе подрядчика по строительству детсада в Нижнем Новгороде.

В том же году на семь лет был осужден Илья Гор, сменивший Дмитрия Горбунова на посту директора департамента. За взятку в миллион рублей ему назначили семь лет колонии, но бывший муниципальный служащий, чтобы не отбывать срок, заключил контракт с Минобороны и уехал воевать в зону СВО.

Роман Рыскаль