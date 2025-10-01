Власть не отчаливается

Нижегородские власти готовят проект концессионного предложения о строительстве грузового мультимодального порта на Бору, который станет частью особой экономической зоны «Кулибин». Потенциальными концессионерами в областном правительстве назвали структуры Росатома и транспортную группу FESCO в контуре управления госкорпорации. Предложение планируют сформировать до конца 2025 года, инвестиции в причальную инфраструктуру с зерновым хабом оцениваются в 11 млрд руб., затраты на железнодорожную логистику прорабатывают с ГЖД. В порт смогут вложиться будущие резиденты, также запрошено федеральное софинансирование проекта в виде капитального гранта. В группе FESCO перспективы сотрудничества пока не комментируют.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Строительство мультимодального грузового порта на Бору в рамках расширения ОЭЗ «Кулибин» планируется по концессионному соглашению, сообщил замминистра транспорта Нижегородской области Денис Рябинин 1 октября на парламентском дне, посвященном вопросам речных перевозок. «Мы готовим концессионное предложение по поводу грузового порта на Бору. Напротив Стрелки исторически находилось подходящее место для порта. Мы уже возродили скоростные речные перевозки судами на подводных крыльях. Теперь планируем возрождать портовую инфраструктуру», — сказал господин Рябинин.

Как писал «Ъ-Приволжье», создание грузового порта на Бору нижегородские власти обсуждают с 2023 года, когда проект планировался в виде отдельной профильной портовой ОЭЗ, в которую планировалось привлечь 16 млрд руб. частных и государственных инвестиций. Порт способен увеличить объем грузоперевозок до 4 млн т в год, а резидентам обещали льготу 2% по налогу на прибыль в течение десяти лет, нулевые ставки по НДС и таможенным пошлинам. Треть затрат на создание ОЭЗ в виде имущественного взноса и обеспечения инфраструктурой должна была нести Нижегородская область. Однако позднее от идеи портовой ОЭЗ решили отказаться и расширить на Бор действующую преференциальную промышленную зону «Кулибин», построив перевалочный порт на участке 126 га.

Теперь вместо прямых инвестиций в площадку власти планируют реализовать проект в рамках концессии. Потенциальными концессионерами в правительстве Нижегородской области видят структуры госкорпорации Росатом, уточнил «Ъ-Приволжье» Денис Рябинин.

Также в качестве возможного участника рассматривается транспортная группа FESCO, находящаяся в контуре управления госкорпорации, добавил он. Кроме того, в июне на Петербургском экономическом форуме правительство Нижегородской области и Росатом подписали соглашение о реализации крупных высокотехнологичных проектов, включая медицинский хаб «Город здоровья», центр обработки данных и мультимодальный порт на Бору. «Рассчитываем, что от “Росатома” кто-то подаст заявку на эту инициативу и сможет инвестировать средства, которые, в первую очередь, потребуются на причальную стенку, оцененную в 4 млрд руб., и зернохранилище, чтобы обеспечить контейнерные перевозки», — подчеркнул замминистра.

В госкорпорации «Росатом» переадресовали вопросы «Ъ-Приволжье» о перспективах концессии в группу FESCO. Там оперативно на них не ответили.

Сейчас проект концессии осложняется «сложными финансовыми показателями», которые учитывают строительство смежной инфраструктуры, выяснил «Ъ-Приволжье».

В частности, речь идет о создании и модернизации железнодорожных путей: об инвестициях в логистику власти договариваются с Горьковской железной дорогой. Предполагается, что магистраль выполнит работы за свой счет. Ранее представитель ГЖД Дмитрий Орлов отмечал, что действующие ветки обеспечат погрузку 1,2 млн т в год для хаба 50 га, однако перспективное расширение до 110 га потребует удвоить мощности и построить дополнительные пути к станции Моховые горы и новую железнодорожную петлю в районе Толоконцево, грузовые и сортировочные терминалы. В проект планировалось вложить средства ГЖД и соинвесторов порта. Для этого необходимо обеспечить объем грузов: магистраль не готова вкладываться без окупаемости инвестиций. Также рассматривался вариант с механизмом Ship-or-Pay («вези или плати») для отправителя грузов.

Договоренности с ГЖД являются одними из основных для создания порта и расширения ОЭЗ, отметил собеседник «Ъ-Приволжье» в областном правительстве. Параметры и сроки концессии пока не определены, окончательно они будут ясны в конце 2025-го — начале 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Приволжье» замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин, на федеральном уровне решение о расширении ОЭЗ «Кулибин» за будущей портовой территорией в Борском районе будет принято до конца 2025 года. Нижегородские власти ранее попросили федеральное софинансирование проекта в виде капитального гранта на инфраструктуру порта, которую можно начать строить, не дожидаясь одобрения заявки.

Роман Рыскаль