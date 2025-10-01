«Водоходъ» запустит в Нижнем Новгороде электросуда «Москва 2.0» и «Фонтанка»

В Нижнем Новгороде с 2026 года начнется эксплуатация пассажирского электросудна «Москва 2.0» на 130–200 пассажиров, которое производит верфь «Эмпериум». Об этом в Нижнем Новгороде на парламентском часе по вопросам развития речного транспорта сообщил заместитель гендиректора «Водоходъ. Пассажирский порт» Кирилл Евдокимов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, первое судно «Москва 2.0» сейчас работает в Санкт-Петербурге. В ближайшее время его переведут для круглогодичной эксплуатации в Москве.

Также в 2026 году «Водоход» намерен пустить в Нижнем Новгороде еще одно новое электросудно «Фонтанка», рассчитанное на 80 пассажиров. Его производителем также является верфь «Эмпериум».

Сейчас в Нижнем Новгороде эксплуатируется прогулочный электрокатамаран «Экоход». По словам господина Евдокимова, всего было произведено три таких судна.

Владимир Зубарев