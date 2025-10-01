Защита Олега Лавричева попросила вернуть его уголовное дело прокурору

Адвокаты бывшего спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева в судебных прениях 1 октября попросили вернуть его уголовное дело прокурору, сообщила «Ъ-Приволжье» защита подсудимого. Олега Лавричева судят по обвинению в особо крупной растрате и мошенничестве, связанных с отчуждением имущества Арзамасского приборостроительного завода, который он возглавлял в статусе гендиректора на момент инкриминируемых преступлений. Соучастницей следствие считает бывшего главного юриста завода Светлану Смирнову.

Защита подсудимых в прениях заявила, что уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено незаконно. Адвокаты полагают, что написавший заявление в правоохранительные органы на Олега Лавричева заместитель гендиректора АПЗ по безопасности Дмитрий Кониченко не имел соответствующих полномочий. «Написать заявление был вправе только генеральный директор предприятия, который не сделал этого. А выданная им доверенность на имя заместителя по безопасности не предусматривает полномочий обращаться в правоохранительные органы. То есть, доверенность была выдана незаконно, само заявление написано незаконно. Соответственно, уголовное дело также возбуждено незаконно», — полагают защитники.

Адвокаты напомнили, что заявление поступило от новых собственников завода, при этом речь в нем шла о событиях, произошедших при прежнем руководстве. Поэтому права новых владельцев АПЗ нарушены не были. «При покупке предприятия был проведен полный аудит и финансовая экспертиза, а прежних владельцев все сделки устраивали, и они себя потерпевшими не считают», — добавила защита.

В конце сентября обвинение попросило приговорить Олега Лавричева к 12 годам колонии со штрафом 2 млн руб., для Светланы Смирновой предложили условное наказание.

Роман Рыскаль