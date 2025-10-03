Переизбрание нижегородского мэра не поддержали ЛДПР и «Новые люди»

Гордума Нижнего Новгорода 3 октября опубликовала сведения о поименном голосовании за переизбрание Юрия Шалабаева на должность главы города. Как писал «Ъ-Приволжье», дума выбирала из двух кандидатов, предложенных губернатором Глебом Никитиным. В конкуренты действующему мэру глава региона предложил бывшего замначальника городского УМВД Сергея Горячева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр внутренней политики Павел Карасев на заседании гордумы, где избирали главу города

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр внутренней политики Павел Карасев на заседании гордумы, где избирали главу города

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За кандидатуру Юрия Шалабаева проголосовали 36 депутатов, против — один и двое воздержались. За Сергея Горячева проголосовали три депутата, против — 23, четверо воздержались.

Согласно протоколу думы, против Юрия Шалабаева проголосовал новый депутат от ЛДПР Иван Корниенко. Воздержались Ирина Молькова из этой же партии и единственный представитель «Новых людей» Жанна Скворцова.

Остальные депутаты, включая третьего представителя ЛДПР Игоря Теленкова, всех представителей «Единой России», СРЗП и КПРФ, поддержали кандидатуру Юрия Шалабаева.

Данные о голосовании за проигравшего кандидата не публикуются.

Ирина Швецова