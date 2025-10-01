«Нижегородский водоканал» ликвидировали как юрлицо

Согласно записи в ЕГРЮЛ, 30 сентября стало датой прекращения деятельности АО «Нижегородский водоканал» путем реорганизации в форме присоединения. Таким образом, монополист Нижнего Новгорода в сфере водоснабжения и водоотведения окончательно вошел в состав городского теплоснабжающего АО «Теплоэнерго» и стал ее частью.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», губернатор Глеб Никитин еще в 2022 году поручил объединить «Теплоэнерго» с водоканалом в единую компанию. Этому решению предшествовало недовольство губернатора отказом руководства «Нижегородского водоканала» согласовать вынос коллектора, мешающего стройке Ледового дворца (руководству затем пришлось уволиться). Провести объединение двух ресурсоснабжающих предприятий Нижнего Новгорода предполагалось еще в 2023 году.

Однако изучив финансово-хозяйственную ситуацию в водоканале с задолженностью более 5 млрд руб., руководство «Теплоэнерго» сначала решило взять предприятие по договору управления, чтобы не рисковать своей экономикой. Потом за счет областного и городского бюджетов накопившиеся долги «Нижегородского водоканала» были частично погашены.

Как пояснили в совете директоров «Теплоэнерго», теперь единая компания отвечает за оставшиеся долги и кредиты. С 1 октября все права и обязанности водоканализационного предприятия переходят к АО «Теплоэнерго», а печати АО «Нижегородский водоканал» прекращают свое действие. Очевидно, что и концессия водоканала теперь вольется в концессию «Теплоэнерго» в рамках единой инвестиционной программы акционерного общества.

Иван Сергеев