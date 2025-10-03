Главные новости к утру 3 октября

В отношении бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК). Дело возбуждено ГСУ ГУ МВД. Абызов уже отбывает наказание в колонии строгого режима за коррупцию.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». В Россию удалось вернуть 20 гражданских лиц. На территории Украины все еще удерживается 13 жителей Курской области, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Поставка США Украине крылатых ракет Tomahawk крайне маловероятна, несмотря на недавние обсуждения администрации президента Дональда Трампа подобной возможности. Источники агентства Reuters указывают, что запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США.

Стремление экспортеров российской нефти перейти на большие объемы отгрузок для минимизации рисков повышает спрос на танкеры Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн. За последнюю неделю сентября перевозка на таких судах подорожала на 10–13%.

«Россети» и ОАО «РЖД» по решению суда должны восстановить качество энергоснабжения на нефтеперекачивающей станции «Транснефти». Сбои в сети приводят к снижению объемов перекачки нефти в направлении Китая.

Аэропорт Мюнхена с 22:18 (23:18 мск) 2 октября приостановил все полеты после обнаружения в воздушном пространстве нескольких беспилотников. Ограничения были введены по распоряжению управления воздушного движения Германии.

Стоимость биткойна впервые с 14 августа превысила $120 тыс., об этом свидетельствуют данные площадки Binance. Позднеe цена замедлила рост, достигнув $120,001 при общем росте на 1,83%.

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись в области Финнмарк на границе с Россией, отрабатывая навыки незаметности около двух недель. Пропавших ищут с помощью дронов и собак.