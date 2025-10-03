Баррели требуют Suezmax

Стремление экспортеров российской нефти перейти на большие объемы отгрузок для минимизации рисков повышает спрос на танкеры Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн. За последнюю неделю сентября перевозка на таких судах подорожала на 10–13%. В октябре рост ставок фрахта продолжится, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За последнюю неделю сентября ставки фрахта на перевозку российской нефти судами класса Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн выросли более чем на 10%, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Стоимость перевозки в направлении Северного Китая танкерами такого типа выросла за неделю на 13,6%, до 10,2$ за баррель, став рекордной в 2025 году. Перевозка до Западной Индии подорожала на 10,3%, до $7,7 за баррель, максимума с 2024 года.

В ЦЦИ повышенный спрос на Suezmax связывают с частичной переориентацией поставок в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) по системе «Транснефти». По мнению аналитиков, участники рынка стремятся укрупнить объемы экспортных партий для минимизации рисков. Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что на фоне геополитического давления перераспределение экспортных потоков по разным направлениям стало логичной реакцией. По его словам, начиная с июля поставки из портов АЧБ выросли до четырех-пяти танкеров в неделю против трех в первой половине этого года.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин добавляет, что сокращение поставок через северо-западные порты может быть связано с рисками на маршрутах через датские проливы, поэтому часть грузов переориентируется на южные направления. По оценке руководителя практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, партнера Kept Максима Малкова, рост экспорта в Турцию и перенаправление поставок в акваторию Черного моря в том числе связаны с использованием этого маршрута как хаба для перевалки сырья и оптимизации логистики в условиях ограничений.

По данным ЦЦИ, поставки российской нефти из морских портов 22–28 сентября выросли на 24% к предыдущей неделе, до 466 тыс. тонн в сутки. Одним из драйверов стала Турция, которая импортировала на 59% больше сырья, чем неделей ранее,— 115 тыс. тонн в сутки. В ЦЦИ отмечают, что отгрузки в Турцию превышали показатель в 100 тыс. тонн в сутки лишь два раза в течение 2025 года — в январе и конце июля.

В объеме морского экспорта российской нефти в последнюю неделю сентября 35% пришлось на Китай, 25% — на Турцию, 19% — на Индию, 3% — на Сирию, согласно ЦЦИ. По данным аналитиков, три танкера (360 тыс. тонн) с точкой назначения прочих стран проследуют до Индии, что увеличит ее долю до 30%. Один танкер (130 тыс. тонн) направляется в Турцию, доля которой увеличится до 28%.

Президент США Дональд Трамп, который ранее выступал за отказ Индии от российской нефти, в конце сентября заявил, что прекратить покупки сырья из РФ стоит и Турции. По данным сервисов, отслеживающих морские маршруты, которые приводит ЦЦИ, за девять месяцев 2025 года экспорт нефти из РФ в Турцию вырос на 18% год к году, до 13,8 млн тонн в сутки. Доля РФ в турецком нефтяном импорте составила около 55%, указывают в ЦЦИ.

Непрекращающееся давление на Индию со стороны США между тем сыграло роль в снижении цен на российскую нефть, говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По данным ЦЦИ, пониженный спрос со стороны индийских покупателей привел к росту дисконтов на Urals в последнюю неделю сентября на $1,2–1,3, до $13,3–13,5 за баррель в зависимости от порта.

По предварительным оценкам, говорит Роман Соколов, по итогам сентября морской экспорт нефти из РФ вырос на 35% к уровню августа и, вероятно окажется еще выше после подведения окончательных итогов. В связи с ремонтами на некоторых НПЗ и ростом добычи из-за корректировки планов компенсации ОПЕК+ господин Соколов ожидает сохранения повышательного тренда, что отразится и на ставках фрахта.

Увеличить стоимость перевозки российской нефти могут и задержания судов, подобные случаю с танкером у берегов Франции, полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. 1 октября Франция арестовала танкер Boracay, который, как писала The Guardian, входит в российский «теневой флот» и перевозил нефть из РФ в Индию. Господин Юшков добавляет, что ранее подобные инциденты происходили в Балтийском море и носили временный характер.

Ольга Семеновых