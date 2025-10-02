Стоимость биткойна впервые с 14 августа превысила $120 тысяч

Стоимость биткойна впервые с 14 августа превысила $120 тыс., об этом свидетельствуют данные площадки Binance. Позднеe цена замедлила рост, достигнув $120,001 при общем росте на 1,83%.

По состоянию на 2 октября, капитализация биткойна составила $2,395 трлн, что составляет 58,1% от всего криптовалютного рынка.

Из-за роста цены за последние сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 128 тыс. трейдеров на общую сумму $430,98 млн, следует из данных площадки Coinglass. Из этой суммы на биткойн пришлось более $151 млн.