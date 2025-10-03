Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за обнаружения БПЛА

Аэропорт Мюнхена с 22:18 (23:18 мск) 2 октября приостановил все полеты после обнаружения в воздушном пространстве нескольких беспилотников. Ограничения были введены по распоряжению управления воздушного движения Германии.

В результате ограничений, из аэропорта не смогли вылететь 17 рейсов. Произошедшее затронуло около 3 тыс. Пассажиров, сообщили представители аэропорта.

Ранее в связи с обнаружением БПЛА полеты несколько раз приостанавливали в аэропортах Дании и Норвегии.