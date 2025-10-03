Reuters: поставки США Украине ракет Tomahawk маловероятны

Поставка США Украине крылатых ракет Tomahawk крайне маловероятна, несмотря на недавние обсуждения администрации президента Дональда Трампа подобной возможности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / File Photo / Reuters

Источники агентства указывают, что запасы Tomahawk предназначены для Военно-морских сил США, хотя и признают отсутствие дефицита. Вероятнее всего, Киеву будут поставлены другие ракетные системы с меньшим радиусом действия, считают собеседники Reuters.

Один из американских чиновников добавил, что США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить и передать Украине другое дальнобойное оружие.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные США для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.