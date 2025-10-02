Освобожденные из плена военнослужащие и гражданские вернулись в Россию

На одном из аэродромов Подмосковья приземлился самолет, на котором находятся освобожденные из плена российские военнослужащие и гражданские лица, передает «РИА Новости».

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Кроме того, с украинской территории удалось вернуть 20 гражданских лиц.

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в страну вернулись 10 жителей Суджанского района Курской области, «а также 10 граждан РФ, удерживавшихся в специализированных учреждениях на территории Украины». В публикации в Telegram-канале госпожа Москалькова уточнила, что на территории Украины остаются 13 жителей Курской области.