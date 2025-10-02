Москалькова: на Украине все еще удерживается 13 жителей Курской области

На территории Украины все еще удерживается 13 жителей Курской области, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее российский борт Минобороны доставил 20 курян домой.

Вернувшиеся жители региона встретились с губернатором Александром Хинштейном. «Дальше — период адаптации, привыкание к мирной жизни!» — написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

2 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185». В Минобороны сообщали, что в Россию вернулись 20 гражданских лиц. Татьяна Москалькова также сообщила о 20 возвращенных жителях Курской области. По ее информации, 10 из них удерживались в спецучреждениях.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».