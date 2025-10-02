Власти предупредили сочинцев об угрозе атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности до отмены сигнала тревоги, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Тем, кто находится дома, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых.

Людям на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. В качестве убежища можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти предупредили об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также призвали не прятаться у стен многоквартирных домов.

Жителей попросили не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, беспилотники и их обломки, действия специальных и оперативных служб, а также средства защиты объектов атаки.

Отмена сигнала тревоги последует сразу после того, как обстановка в городе станет безопасной. Телефон оперативных служб — 112.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт Сочи временно ограничил свою работу для обеспечения безопасности полетов, и службы готовы возобновить деятельность после снятия ограничений. Пассажиров просят уважительно относиться к окружающим и следить за изменениями в расписании через онлайн-табло и телеграм-бота AerodinamikaBot.

Мария Удовик