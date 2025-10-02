Аэропорт Сочи временно ограничил работу из-за угрозы безопасности

Аэропорт Сочи временно ограничил работу из-за необходимости обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы возобновить деятельность после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Администрация аэропорта просит пассажиров с уважением относиться к окружающим: не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с питьевой водой.

Пассажиры могут отслеживать информацию по рейсам на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний или подписаться на оповещения в телеграм-боте AerodinamikaBot.

Мария Удовик