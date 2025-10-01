Депутаты ЗСК внесли правки в закон об энергосбережении

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали внесение изменений в закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. С инициативой выступил губернатор региона, а представил проект и. о. министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Поправки приводят краевой закон в соответствие с федеральными нормами и предусматривают расширение полномочий главы края в части утверждения региональной программы энергосбережения, а также закрепляют за отраслевым органом исполнительной власти обязанности по ее разработке и реализации.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, отметил, что вопрос энергосбережения уже давно вышел за рамки технической повестки. По его словам, рост цен на энергоресурсы и внешнее давление на страну делают внедрение энергоэффективных технологий ключевой задачей. В числе приоритетов он назвал проведение энергоаудита социальных и административных объектов, модернизацию систем освещения и отопления, а также утепление зданий. Эти меры, по его мнению, дадут ощутимый экономический эффект и позволят сформировать положительный пример для других сфер.

«Рост цен на энергоносители стал неизбежным в современных реалиях. Ситуация особенно усугубляется внешним давлением на нашу страну. А внедрение энергоэффективных и сберегающих технологий позволит нивелировать эту тенденцию»,— сообщил спикер Заксобрания Краснодарского края.

Всего в ходе заседания, которое прошло в среду, 1 октября, кубанские депутаты рассмотрели более 30 вопросов. В их числе — назначение нового первого заместителя главы региона.

Вячеслав Рыжков