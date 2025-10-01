В Сочи оштрафовали представителя лизинговой компании за комментарии о казаках

Адлерский районный суд Сочи признал руководителя одного из подразделений ООО «РЕСО-Лизинг» Никиту Воропаева виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП) и назначил штраф 20 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ-Сочи».

Поводом стали комментарии в соцсети «ВКонтакте» под постами сообществ «Астрахань online» и «ДТП и ЧП/Сочи», содержащие отрицательную характеристику казачества и представителей двух национальностей. Эти тексты были выявлены в ходе мониторинга сотрудниками пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

В судебном заседании Воропаев признал вину и раскаялся. В материалах дела не уточняется, какое именно подразделение компании он возглавляет.

ООО «РЕСО-Лизинг» входит в топ-5 автолизинговых компаний России и работает с малым и средним бизнесом, а также индивидуальными предпринимателями.

Анна Гречко